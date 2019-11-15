Ассоциация перевозчиков прокомментировала информацию, что кондукторы в Казани берут деньги «мимо кассы»

Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков прокомментировал видео эксперимента, автор которого предлагал кондукторам казанских автобусов оплатить 20 или 25 рублей за проезд, вместо 27, и не просил дать ему билет.

В ролике парень утверждает, что 8 из 10 кондукторов согласились на его предложение. По словам Темлякова, этот человек может оказаться провокатором.

«У нас во всех автобусах установлены камеры, по каждому зафиксированному на видео случаю мы разберемся. Если факт подтвердится, кондуктор получит дисциплинарное взыскание», — цитирует его «Татар-информ».

Напомним, что за сентябрь с ПАТП-2 в Казани по разным причинам уволили 76 кондукторов. В основном уволенные не привозили выручку, которая предусмотрена планом.