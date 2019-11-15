Казань вошла в глобальный рейтинг лучших инновационных городов мира

Казань в 2019 году заняла 393 место в глобальном индексе инновационных городов мира 2thinknow (Innovation Cities Global Index)и третье место среди российских городов. Всего в рейтинг вошли более 500 городов мира, он основан на таких показателях, как ВРП, уровень материального благосостояния и образования, уровень развитости промышленного производства, наличие в нем промышленных кластеров, политика правительства в сфере ИТ и т.д.

В пятерку лучших инновационных городов вошли Нью-Йорк, Токио, Лондон, Лос-Анджелес и Сингапур. Из российских городов в список попали Москва (38 место), Санкт-Петербург (109), Новосибирск (405), Екатеринбург (416), Ростов-на-Дону (419), пишет ТАСС.

Ранее Республика Татарстан заняла второе место в рейтинге инновационного развития регионов России, составленном НИУ ВШЭ. Лидером рейтинга стала Москва, также в топ-10 вошли Санкт-Петербург, Томская, Нижегородская, Московская, Свердловская, Новосибирская, Челябинская и Калужская области.