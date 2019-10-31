Татарстан вошел в топ-10 регионов по инновационному развитию

Республика Татарстан заняла второе место в рейтинге инновационного развития регионов России, составленном НИУ ВШЭ. Его результаты были озвучены на пресс-конференции в ТАСС.

Лидером рейтинга стала Москва, также в топ-10 вошли Санкт-Петербург, Томская, Нижегородская, Московская, Свердловская, Новосибирская, Челябинская и Калужская области.

Татарстан продемонстрировал наиболее равномерное среди всех регионов первой группы развитие по большинству макроэкономических показателей. Регион занимает десятое место по валовому региональному продукту (ВРП) в расчете на одного занятого в экономике, девятое — по коэффициенту основных фондов и доле занятых в высокотехнологичных отраслях промышленности.

«Важно, что регионы, играющие центральную роль в развитии инновационной сферы, в развитии технологий, образования, цифровой экономики, сохраняют свои позиции, развивают эти позиции», — сказал на конференции директор Института статистических исследований и экономики знаний Леонид Гохберг.

Также сегодня стало известно, что компания из Татарстана вошла в топ-50 самых быстрорастущих компаний России.