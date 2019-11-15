В России могут появиться «умные» остановки, которые сами вызывают автобус

В России могут появиться «умные» остановки, которые будут автоматически вызывать автобус.

Официальный представитель НТИ «Автонет», пресс-секретарь НП «Глонасс» Ярослав Федосеев сообщил, что пилотный эксперимент в 2020 году запустят в Самарской, Волгоградской и Курской областях, следом — в Московской, Тамбовской и Томской областях. На постоянной основе проект запустят в 2021 году.

Принцип работы инновационного сервиса следующий: необходимо нажать на специальную кнопку вызова автобуса, установленную на остановке, после чего система проверяет количество пассажиров с помощью видеодетектора. Если пассажиров более пяти, система автоматически выводит автобус на маршрут, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Уфе появятся умные остановки с Wi-Fi и громкоговорителем.