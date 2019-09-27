В Уфе до конца октября появятся умные остановки с Wi-Fi и громкоговорителем
До конца октября в Уфе на «красных линиях» от Телецентра до ДК УМПО планируется установить 106 «умных» остановочных павильонов.
Они будут оснащены электронными табло, сообщающими о прибытии транспорта, системами видеонаблюдения, зонами бесплатного Wi-Fi, USB-портами.
Кроме того, у остановок будет светодиодное освещение, «тревожные кнопки» и громкоговоритель, который будет оповещать граждан о возможных чрезвычайных ситуациях и необходимых действиях.
Цена каждого такого павильона составляет 850 тыс. рублей, сообщает «Башинформ».
Отмечается, что сейчас в столице Башкирии установлено 20 таких остановок.
Ранее сообщалось, что в Башкортостане до 2024 года появятся 200 официальных пляжей и 20 пожарных депо.
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