В Уфе до конца октября появятся умные остановки с Wi-Fi и громкоговорителем

До конца октября в Уфе на «красных линиях» от Телецентра до ДК УМПО планируется установить 106 «умных» остановочных павильонов.

Они будут оснащены электронными табло, сообщающими о прибытии транспорта, системами видеонаблюдения, зонами бесплатного Wi-Fi, USB-портами.

Кроме того, у остановок будет светодиодное освещение, «тревожные кнопки» и громкоговоритель, который будет оповещать граждан о возможных чрезвычайных ситуациях и необходимых действиях.

Цена каждого такого павильона составляет 850 тыс. рублей, сообщает «Башинформ».

Отмечается, что сейчас в столице Башкирии установлено 20 таких остановок.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане до 2024 года появятся 200 официальных пляжей и 20 пожарных депо.

