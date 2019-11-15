Николай Цулыгин: «Салават» был настоящей командой в матче с ЦСКА»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над московским ЦСКА (5:2).

— Была очень интересная, очень быстрая и подвижная игра. Хорошо, что смогли в первом периоде сразу выстоять в меньшинстве. Получилось, что надо было отыгрываться. Ребята не опустили руки, отыгрались и смогли выиграть эту игру за счет полной самоотдачи. Все играли — пять впереди, пять сзади. Настоящая команда.

— Вы знали, что ЦСКА последний раз проигрывал здесь «Салавату» в феврале 2011 года?

— Мы об этом не говорили. Мы знали об этом, но не зацикливались.

— Снова в большинстве не забиваете. Нет желания играть проще?

— Не так много большинства было, чтобы забить. Те два раза, которые отыграли в большинстве, очень здорово играли. Единственное, что не смогли забить. Не было последнего броска, но был розыгрыш, и это очень радует, — сказал Цулыгин.

Напомним, накануне «Салават Юлаев» впервые за 8 лет обыграл ЦСКА в гостях.