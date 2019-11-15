СМИ: в России запретят производить водку с ароматическими добавками

Из-за нового техрегламента ЕАЭС, который вступает в силу в 2021 году, может быть запрещено производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками.

В документе не предусматривается включение элементов декора в водку и другие ликеро-водочные изделия, а также позволяется использовать только растительное сырье и другие пищевые компоненты.

По мнению экспертов, водка с элементами декора не стала массовым продуктом, а вот запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков. Производители уже предложили Министерству финансов скорректировать регламент, сняв эти ограничения, пишут «Известия».

Ранее Минфин России предложил с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за полулитровую бутылку.