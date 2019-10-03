Минфин России предложил повысить цену на водку и коньяк

Минфин России предложил с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за полулитровую бутылку. В ведомстве не исключают повышения и минимальной розничной цены на коньяк до 420—430 рублей за бутылку.

Подобное предложение журналистам высказал директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов, передает «Интерфакс». В настоящее время минимальная розничная цена на водку составляет 215 рублей, на коньяк — 388 рублей за бутылку.

Ранее в сентябре Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) направил в Минфин предложение о повышении в 2020 году минимальной розничной цены до 233 рублей за бутылку водки объемом 0,5 литра. Причиной этого в союзе назвали повышение акциза с 523 до 540 рублей за литр чистого спирта, рост цен на пшеницу и резкое удорожание стекла.

Некоторые производители водки, в том числе «Татспиртпром», выступили против повышения минимальной цены на водку.