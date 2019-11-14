Дмитрий Квартальнов: «Настораживает, что не работает большинство. Все в романтику играем»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу казанцев над челябинским «Трактором» (4:1).

— Победа, четыре гола, один пропущенный. Хороший первый период, кроме первой смены. Слабый, пассивный второй период. Настораживает, что не работает большинство. Все в романтику играем. Вот это надо проще сыграть, бросать по воротам. Были 2 минуты и ни одного броска. Это проблема. Третий период доиграли, но мало бросков, мало заряженности было.

— Как прокомментируете рекорд Тимура Билялова?

— Молодец. Поздравили в раздевалке. Но знаете, идем дальше.

— Тихонов вышел играть в центре звена с Галиевым и Зариповым. Оцените его игру?

— Он умеет играть, вбрасывания хорошо. Но сегодня хотелось бы побольше агрессии, бросков. Вначале хорошо все было, а потом все растворилось. А в целом могу сказать, что у нас он будет играть в центре.

— Игра Кары, наверное, приятная головная боль для тренера. Но вот Фрэттин вначале вышел в первом звене, а потом его оттуда убрали.

— Первые и последние 5 минут матча мы всегда говорим, чтобы играли чуть более ответственно. Говорю же, у первого звена в первой же смене все пошло не так. Мы пробовали разные сочетания сегодня. Не срослось у первого звена и мы его поменяли. В определенный момент, нам нужно было тумблер переключить. Понятно, что где-то игроки хотели дать Данису забить, где-то еще кому. Только играть надо правильно, не подстраиваться под что-то. Все само придет — и голы, и два очка, если делать, что требуется, — сказал Квартальнов.