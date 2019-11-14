«Ак Барс» дома обыграл «Трактор», Билялов побил 15-летний рекорд, Кара сделал дубль

«Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл челябинский «Трактор» (4:1).

Дублем в составе казанцев отметился Владислав Кара, еще по голу забросили Станислав Галиев и Кристиан Хенкель. Две результативные передачи на свой счет записал защитник Камиль Фазылзянов.

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов побил рекорд по продолжительности «сухой» серии, державшийся в течение 15 лет.

«Ак Барс» — «Трактор» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы:

1:0 — Галиев (Фазылзянов, Фисенко, 2 :41)

2:0 — Хенкель (Фазылзянов, 5:28)

3:0 — Кара (Тихонов, Яруллин, 29:50)

3:1 — Седлак (Виртанен, Бэйлен, 33:31)

4:1 — Кара (Журавлев, Азеведо, 44:41)