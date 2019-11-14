Водоканал в Агрызе погасил задолженность по зарплате

В Агрызском районе республики ООО «Водоканал» задолжало семи своим работникам свыше 80 тыс. рублей.

В ходе работы по погашению задолженности предприятие, занимающееся забором и очисткой воды для питьевых и промышленных нужд, выплатило 81,3 тыс. рублей своим сотрудникам, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Ранее сообщалось, что «Завод силикатного кирпича» в Челнах погасил долг на общую сумму 4,1 млн рублей перед 153 работниками. Вообще, по итогам 9 месяцев 2019 года благодаря прокуратуре была погашена задолженность по заработной плате на сумму 518 млн рублей. В общем объеме задолженности работодателей (291,5 млн рублей), поднадзорных прокуратуре Республики Татарстан, 63% или 184,6 млн рублей составляют долги 45 организаций, находящихся на различных стадиях банкротства, сообщили в прокуратуре республики.

Также в ведомстве указали, что наибольшая задолженность по зарплате имеется в Набережных Челнах в Вахитовском и Советском районах Казани, Бугульме, Зеленодольске, Нижнекамске, Чистополе, а также в Мензелинском и Пестречинском районах.

