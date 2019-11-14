Реконструкция шпиля Нотр-Дама стала яблоком раздора во Франции

Восстановление шпиля собора Парижской Богоматери стало предметом спора между главным архитектором по реконструкции объекта Филиппом Вильневом и генералом Жан-Луи Жоржленом, назначенным президентом Франции Эммануэлем Макроном ответственным за работы по восстановлению собора.

Так, Вильнев считает, что шпиль должен быть воссоздан в том виде, каким он был до пожара. По мнению Жоржлена, нужны консультации экспертов по этому вопросу. Макрон поддержал идею немного осовременить строение.

«Что касается главного архитектора, то я ему уже объяснял, чтобы он заткнулся и что нам необходимо разумно подходить к данному вопросу, чтобы спокойно сделать лучший выбор для собора Парижской Богоматери, для Парижа и для мира», — передает телеканал BFMTV слова генерала.

Напомним,15 апреля в Париже произошел пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Собор получил серьезные повреждения. Полностью обрушились крыша, шпиль, установленный в XIX веке, и часы, огонь также перекинулся на левую башню собора.

