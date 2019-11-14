Скончался один из топ-менеджеров завода «Кориб» Марат Яппаров
Сегодня стало известно о смерти 38-летнего директора по производству ООО АвтоРемонтного завода «Кориб» Марата Яппарова. Известие о смерти опубликовано в «Инстаграме» предприятия.
«Уходят лучшие! Большая потеря и для семьи, и для компании!» — подписана публикация.
Трагедия произошла 13 ноября. Сегодня состоялась церемония прощания. Марат Яппаров похоронен на кладбище в Мензелинске.
Ранее стало известно о смерти главного тренера сборной Татарстана по борьбе на поясах Минхалита Гильманова.Общество Татарстан
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