Скончался один из топ-менеджеров завода «Кориб» Марат Яппаров

Сегодня стало известно о смерти 38-летнего директора по производству ООО АвтоРемонтного завода «Кориб» Марата Яппарова. Известие о смерти опубликовано в «Инстаграме» предприятия.

«Уходят лучшие! Большая потеря и для семьи, и для компании!» — подписана публикация.

Трагедия произошла 13 ноября. Сегодня состоялась церемония прощания. Марат Яппаров похоронен на кладбище в Мензелинске.

Ранее стало известно о смерти главного тренера сборной Татарстана по борьбе на поясах Минхалита Гильманова.