Рабочим «Казаньоргсинтеза» подняли зарплаты на 30%

На ПАО «Казаньоргсинтез» проведена масштабная индексация заработных плат. Самый высокий рост — у рабочих. Это наиболее многочисленная категория сотрудников «Казаньоргсинтеза» (6 тысяч человек из 8,3 тысячи общего штата). Их зарплаты выросли на 30%. Оклады специалистов увеличились на 10%. Меньше всего индексация коснулась руководящих должностей. Здесь рост доходов составил от 3 до 7%.

Так как в коллективном договоре «Казаньоргсинтеза» размер премии по итогам работы за месяц зафиксирован на уровне 100% от оклада, после индексации пропорционально вырастет и премиальная часть оплаты труда.

По итогам пяти месяцев 2019 года средний ежемесячный доход рабочего промышленно-производственной группы (без учета доходов специалистов и руководящего состава) составил 49,8 тысячи рублей. Это на 40% выше общего среднемесячного дохода в Татарстане за тот же период. После индексации ожидается повышение среднемесячных доходов рабочих также на 30%.

— Цель социально ориентированного предприятия, каким является «Казаньоргсинтез», состоит в том, чтобы его работники были в первую очередь обеспечены финансово. Сотрудники должны быть уверены в завтрашнем дне, чтобы строить долгосрочные планы, вкладываться в покупку жилья, автомобиля, в хороший качественный отдых. Индексация позволит не только избежать снижения реальных доходов наших работников, но и обеспечит их рост, — пояснил генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

По итогам индексации повысится и размер части социальных выплат, которые согласно коллективному договору также привязаны к размеру оклада. Речь идет о материальной помощи к отпуску, премии по итогам года, выплатам к юбилеям и других.

Предыдущая индексация на ПАО «Казаньоргсинтез» проводилась менее года назад, 1 августа 2018 года. Тогда размер заработной платы вырос в среднем на 11%.