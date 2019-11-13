В Казани снесли самовольно возведенный салон с пиротехникой

Фото: пресс-служба УФССП России по РТ

В Казани на проспекте Ямашева, 12а судебные приставы снесли незаконный торговый павильон, где продавались пиротехника, товары для праздников и лакокрасочные материалы.

Суд установил, что торговая точка является самовольной постройкой. В установленный законом срок собственница не освободила участок, поэтому сегодня павильон снесли принудительно. Земельный участок освобожден.

Всего в 2019 году в Казани снесли 60 самовольных построек.

Ранее татарстанские приставы отчитались о сносе незаконных ангаров в Казани.