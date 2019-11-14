В Заинске впервые с 2016 года построят соципотечный дом

В 4-м микрорайоне Заинска к августу 2020 года планируют сдать соципотечный дом — первый с 2016 года.

Дом будет трехэтажным, на 24 квартиры. Его строительство ведется два месяца. Работы по возведению фундамента уже завершены, сейчас ведется укладка цокольной части дома и подготовка к перекрытию первого этажа. Затем рабочие приступят к возведению стен, сообщает «Заинск-информ» со ссылкой на главу исполкома района Ильнара Хафизова.

В новом доме будут жить участники программы социальной ипотеки — дети-сироты и молодые семьи.

