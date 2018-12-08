В Казани суд не посадил гендиректора «Союзшахтоосушение» за неуплату 24 млн рублей

Приволжский районный суд города Казани приговорил гендиректора ООО «Союзшахтоосушение» Рустема Зайнуллина к лишению свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 2 года.

Зайнуллин признал виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией).

В ходе заседания гендиректор «Союзшахтоосушение» вину признал, применен особый порядок принятия судебного решения, сообщили в пресс-службе суда.

Ранее прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Рустема Зайнуллина.

По версии следствия, в 2014—2015 годах он включил в декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения о якобы полагающихся вычетах в связи с фиктивными сделками с тремя фирмами при выполнении строительно-монтажных работ. Таким образом, бизнесмен уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 24,7 млн рублей.

