В Башкирии запретят ввод «грязных» промышленных производств

В Башкирии планируют законодательно запретить ввод «грязных» промышленных производств. Депутаты Госсобрания рассмотрят в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Экологический кодекс Республики Башкортостан».

«С 1 января 2020 года новые объекты капитального строительства, которые оказывают значительное негативное влияние на окружающую среду, будет разрешено вводить в эксплуатацию только в том случае, если по своим экологическим параметрам они не уступают наилучшим доступным технологиям. Это касается производств, которые относятся к так называемым областям применения наилучших доступных технологий», — рассказал председатель парламента Константин Толкачев.

Отмечается, что в перечень производств также входят предприятия в сфере нефтедобычи и нефтепереработки, а также в области добычи и обогащения руд цветных металлов.

При несоблюдении данного требования разрешение на ввод объекта капитального строительства выдаваться не будет.

Кроме того, в новом законопроекте уточняется понятие «загрязняющее вещество». В новой редакции это будет значить вещество или смесь веществ и микроорганизмов, которые в количестве и (или) концентрациях, превышающих установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, нормативы, оказывают негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье человека, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Госсобрания Башкирии.



Ранее сообщалось, что разлив сточных вод на заводе «Полиэф» в Башкирии нанес ущерб экологии на 44 млн рублей.

