Авария на заводе «Полиэф» нанесла ущерб экологии Башкирии на 44 млн рублей

Разлив сточных вод на заводе «Полиэф» в Башкирии нанес ущерб экологии на 44 млн рублей.

Сотрудники Следственного комитета Башкирии в ходе проверки ЧП выяснили, что «ранее специалисты завода знали о дефектах резервуара со сточными водами, но при этом не ремонтировали его, а продолжали эксплуатировать».

По версии следствия, это и повлекло разрушение хранилища и разлив промышленных сточных вод. Тем самым был причинен вред природным объектам на сумму около 44 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды».

В настоящее время следователи устанавливают причастных к аварии, а также принимаются меры, направленные на возмещение причиненного ущерба, сообщили в Следкоме Башкирии.

Ранее правительство Башкортостана поручило комитету по ЧС проверить опасные производства в регионе после аварии на заводе «Полиэф».

