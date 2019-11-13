Правительство РФ заявило о жестких мерах к ведомствам, не исполняющим расходы по госпрограммам

Правительство России намерено жестко наказывать ведомства, которые не исполняют расходы федерального бюджета по государственным программам. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании в Госдуме.

«Правительство будет более жестко относиться к тем ведомствам, которые спустя рукава работают с теми задачами, которые стоят в госпрограммах, и мы видим неисполнение [расходов бюджета]. Согласен с ужесточением контроля, в том числе парламентского», — цитирует ТАСС слова Силуанова.

В свою очередь спикер Счетной палаты пояснил, что неисполнение расходов бюджета связано с жестким контролем со стороны правительства. По его мнению, именно чрезвычайный контроль привел к препятствиям поддержки малого бизнеса в экономике.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный и эффективным расходованием бюджетных средств.