Общежитие КНИТУ отремонтируют за 3 млн рублей

КНИТУ выделит на ремонт здания общежития на улице Товарищеской более 3 млн рублей.

От подрядчика требуется выполнить работы по демонтажу оконных коробок, установить оконные блоки, отштукатурить стены и установить противопожарные двери. Все это нужно выполнить до 20 декабря этого года.

Электронный аукцион объявили 12 ноября, заявки будут принимать до 20 ноября, аукцион состоится 22 числа.

Ранее сообщалось, что КНИТУ также выделит 3,6 млн рублей на капитальный ремонт административного здания на Карла Маркса, 72.

