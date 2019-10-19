В здании КНИТУ в Казани проведут капремонт

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КНИТУ выделит 3,6 млн рублей на капитальный ремонт административного здания на Карла Маркса, 72. Электронный аукцион был объявлен 14 октября, заявки будут принимать до 22 октября, а сам аукцион состоится 24 числа.



Подрядчик должен будет заменить полы, плинтуса, потолки и перегородки, установить дверные блоки, осуществить шпаклевку и облицовку стен, устроить кровлю, провести электромонтажные работы.

Сроком выполнения капремонта указано 20 декабря 2019 года.

В сентябре также стало известно, что в Казани установят памятник бывшему ректору КНИТУ Петру Кирпичникову.