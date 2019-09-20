Житель Башкирии зарезал своего отчима и попытался убить брата

Следком Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Зианчуринского района по подозрению в убийстве отчима и покушении на убийство брата

Как установлено следствием, утром 19 сентября 2019 года между подозреваемым и его 55-летним отчимом произошел конфликт в связи с тем, что последний отказался дать своему пасынку сигарету, а также в связи с ранее возникавшими бытовыми конфликтами. В ходе ссоры подозреваемый нанес отчиму несколько ударов ножом, а также ударил ножом своего 14-летнего сводного брата, который попытался заступиться за отца.

Отчим успел вызвать полицию, после чего от полученных ранений скончался на месте. Жена потерпевшего закрыла своего старшего сына в доме и вместе с раненым младшим сыном дождалась приезда полиции и скорой помощи, после чего подозреваемого задержали, а 14-летнему парню была оказана помощь.

В настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, передает пресс-служба Следкома Башкирии.