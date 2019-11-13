СМИ: в России максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тысяч

С 1 января 2020 года в России увеличится максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней. Сумма выплат достигнет 322 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил изданию Фонд социального страхования, максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 рубля. Также вырастет ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года. Сумма составит 28 тысяч рублей.

Для расчета пособия берется заработная плата за два года, предшествующих декрету, но не выше предельной базы. Предельная база для начисления страховых взносов составляет 815 тысяч за 2018 год и 865 тысяч за 2019-й.

Ранее Дмитрий Медведев предложил довести пособия на детей до прожиточного минимума. Сейчас размер такого пособия составляет 50 рублей.