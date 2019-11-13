Компания из Челнов, чье печенье запретили ввозить в Белоруссию, опровергла его опасность

В компании «Акульчев», завод которой находится в Набережных Челнах, прокомментировали запрет на ввоз печенья в Белоруссию.



Ранее Госстандарт Республики Беларусь запретил ввозить в страну печенье «Купелька» компании «Акульчев». В продукте нашли диоксид серы, который не указан на упаковке. Количество этого вещества превышало в пять раз допустимое: вместо 10 мг/кг — 53 мг/кг.

«Допустимая норма содержания диоксида серы, предусмотренная ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» составляет 100 мг/кг. Таким образом, содержание в продукте диоксида серы в количестве 53 мг/кг не является нарушением и не вредит здоровью человека», — приводит сообщение ГК «Акульчев» Chelny-biz.ru.

После запрета Центр гигиены и эпидемиологии РТ провел свои исследования печенья, которые подтвердили соответствие количества диоксида серы установленным законом нормативам. В «Акульчеве» подытожили, что запрет на ввоз печенья в Белоруссию связан исключительно с неверной маркировкой.