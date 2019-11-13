Главное к утру: награды чиновников Татарстана, сокращение рабочего дня для сельчанок, рост акций UTair

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 13 ноября.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении ряда граждан страны и зарубежных функционеров. В их числе глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин, который получит медаль ордена «За заслуги перед отечеством» I степени. Замминистра здравоохранения РТ Фарид Яркаев удостоен ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Орден «За заслуги перед отечеством» III степени присужден помощнику президента РТ и замгендиректора АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Равилю Муратову.

Также российский лидер утвердил закон, который вводит сокращенный рабочий день для жительниц сельской местности. Документ указывает, что женщина не должна работать более 36 часов в неделю.

Обыкновенные акции авиакомпании UTair поднялись до 7,62 рубля за бумагу к закрытию Московской биржи. На фоне слов главы Сбербанка Германа Грефа о нежелании банкротить перевозчика его акции подскочили в цене более чем на 16%.

Министерство образования Татарстана поделилось данными исследования о наиболее популярных профессиях в сфере высоких технологий в 2020 году. Наиболее востребованы будут разработчики мобильных операционных систем iOS и Android.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала победительницей в номинации «Спортсменка года» по версии журнала Glamour.