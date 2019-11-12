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Путин одобрил сокращение рабочего дня для тружениц села

23:13, 12.11.2019
Путин одобрил сокращение рабочего дня для тружениц села
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит сокращенный рабочий день для жительниц сельской местности. Документ указывает, что женщина не должна работать более 36 часов в неделю.

При этом работодатели должны сохранить уровень зарплат, говорится в документе.

Данная льгота до сих пор регламентируется постановлением Верховного Совета РСФСР 1990 года. До принятия закона Госдумой право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом.

Документ также гарантирует право женщин в сельской местности на повышенную оплату, если по условиям труда рабочий день разделен на части.

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