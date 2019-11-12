Путин наградил министра финансов Татарстана Радика Гайзатуллина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении ряда граждан сраны и зарубежных функционеров. В их числе глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин, который получит медаль ордена «За заслуги перед отечеством» I степени.

Замминистра здравоохранения РТ Фарид Яркаев удостоен ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

Орден «За заслуги перед отечеством» III степени присужден помощнику президента РТ и замгендиректора АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Равилю Муратову, говорится в документе.

Кроме того, рабочий зеленодольского завода ПОЗИС Виктор Котельников удостоен звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».