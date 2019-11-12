В Татарстане отремонтируют 114 км дорог в следующем году

В Татарстане в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году планируется отремонтировать 114 км автодорог.

Так, в следующем году предстоит отремонтировать проспект Победы — от улицы Завойского до третьей транспортной дамбы, улицу Рихарда Зорге на участке от Даурской до Братьев Касимовых, а также улицы Болотникова, Фрунзе, Тэцевскую в Казани общей протяженностью 29,3 км.

В Челнах будут отремонтированы улица Машиностроительная — от проспекта Хасана Туфана до проспекта Яшьлек, улица Раскольникова — от проспекта Дружбы народов до проспекта Хасана Туфана, проспект Залесный. Общая протяженность составит 8,6 км. В Нижнекамске в следующем году в планах построить проспект Мира до пересечения с Корабельной и отремонтировать проспект Шинников — от улицы Баки Урманче до улицы Менделеева.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин отметил, что в этом году по нацпроекту в Татарстане отремонтировали 77 участков дорог регионального значения общей протяженностью 108,3 км, 88 улиц общей протяженностью 47,3 км Казанской агломерации, пять центральных улиц Набережных Челнов общей протяженностью 40,9 км, а также пять основных улиц Нижнекамска общей протяженностью 9,3 км.

Также он добавил, что в этом году в рамках национального проекта началось строительство Большого Казанского кольца на участке от улиц Мидхата Булатова до Технической, передает пресс-служба правительства Татарстана.

Ранее сообщалось, что на ремонт улиц в Казани потратили более 7 млрд рублей в этом году.