Новости промышленности

03:31 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

КАМАЗ выпустит грузовики с системами от «Вымпелкома»

00:08, 13.11.2019
КАМАЗ выпустит грузовики с системами от «Вымпелкома»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Татарстанский автогигант КАМАЗ планирует в 2020 году выпустить партию грузовиков К5, оснащенных транспортно-информационными системами от «Вымпелкома» («Билайн»).

Специалисты компании разрабатывают бортовую систему, которая позволит водителям выходить в интернет и получать мультимедийные сервисы «Вымпелкома». Также создана интеллектуальная транспортно-информационная система, благодаря которой можно удаленно следить за параметрами автомобиля, заводить двигатель и включать подогреватель, пишут «Ведомости».

Глава пресс-службы предприятия Олег Афанасьев подчеркнул, что система не связана с технологиями беспилотных автомобилей.

В «Вымпелкоме» подчеркнули, что проект станет первым шагом в концепции Connected Car.

Напомним, что 5 ноября КАМАЗ уже представил очередной беспилотный грузовик.

ПромышленностьАвто Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров