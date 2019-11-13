КАМАЗ выпустит грузовики с системами от «Вымпелкома»

Татарстанский автогигант КАМАЗ планирует в 2020 году выпустить партию грузовиков К5, оснащенных транспортно-информационными системами от «Вымпелкома» («Билайн»).

Специалисты компании разрабатывают бортовую систему, которая позволит водителям выходить в интернет и получать мультимедийные сервисы «Вымпелкома». Также создана интеллектуальная транспортно-информационная система, благодаря которой можно удаленно следить за параметрами автомобиля, заводить двигатель и включать подогреватель, пишут «Ведомости».

Глава пресс-службы предприятия Олег Афанасьев подчеркнул, что система не связана с технологиями беспилотных автомобилей.

В «Вымпелкоме» подчеркнули, что проект станет первым шагом в концепции Connected Car.

Напомним, что 5 ноября КАМАЗ уже представил очередной беспилотный грузовик.