Аналитики Morgan Stanley предупредили о резком падении цен на нефть

Специалисты из инвестиционного банка Morgan Stanley считают, что в 2020 году цены на нефть могут упасть на 30%. К этому приведет избыток сырья, считают аналитики.

По мнению сотрудников банка, ОПЕК и ее партнеры в преддверие очередного заседания не демонстрируют признаков готовности к более решительным шагам по поддержанию нефтяных цен, пишет Bloomberg.

На сегодня стоимость 1 барреля нефти марки Brent на Лондонской бирже оценивается в $62 за баррель. В Morgan Stanley же прогнозируют падение до $45 за баррель.

Чтобы этого не произошло, нужно, чтобы ОПЕК+ объявила о более значительном сокращении добычи нефти, отмечает Morgan Stanley. Аналитики из Citigroup и BNP Paribas прогнозируют снижение цен до $50. Как отмечает Bloomberg, падение нефтяных цен усилит нагрузку на такие страны, как Венесуэла, Иран и Ирак, которые уже столкнулись с кризисом и беспорядками, а также ударит по всей отрасли.

Ранее аналитики Morgan Stanley предсказывали рецессию в США и допускали, что она начнется уже в этом году.

