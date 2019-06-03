Morgan Stanley: рецессия в США может начаться уже в этом году

Крупнейшие банки Уолл-стрит предупредили инвесторов о риске рецессии в экономике США на фоне торговых войн с Китаем. Банк Morgan Stanley ожидает ее начала в ближайшие девять месяцев.

Банк JPMorgan Chase & Co также считает, что возможность рецессии выросла с 25% до 40%, передает Bloomberg.

«Недавние беседы с инвесторами усилили ощущение того, что рынки недооценивают влияние торговой напряженности», — отметил главный экономист Morgan Stanley Четан Ахья.

Отмечается, что глобальная рецессия может начаться после того, как президент США Дональд Трамп введет 25%-ные тарифы на китайскую продукцию.