«Ак Барс» дома разгромил «Авангард», Билялов оформил шестой шатаут в сезоне

«Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромно победил омский «Авангард» (3:0).

Хозяева площадки открыли счет во втором периоде, шайбу в ворота Бобкова подправил Фисенко. В самом начале третьего периода Кара забросил второй гол в матче, а на 58-й минуте встречи Азеведо броском в пустые ворота довел преимущество до разгромного.

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов провел свой шестой шатаут в сезоне, доведя «сухую» серию до отметки в 282:38 минуты. До рекорда Мурыгина вратарю казанцев осталось провести без пропущенных шайб ровно один период следующего матча.

«Ак Барс» — «Авангард» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы:

1:0 — Фисенко (Лукоянов, Рукавишников, 24:43)

2:0 — Кара (Тихонов, Галиев, 41:56)

3:0 — Азеведо (58:06)