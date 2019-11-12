У челнинской фирмы «угнали» вагонные колеса за 900 тыс. рублей

В Набережных Челнах у фирмы украли вагонные колеса на 900 тыс. рублей. С заявлением в полицию обратился представитель организации.

В ходе проверки полицейские выяснили, что компания разместила объявление на профессиональном форуме на перевозку груза. Позже фирма заключила договор о перевозке из Дзержинска в Уфу. Однако до пункта назначения груз так и не добрался.

Водитель рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившись собственником груза, указал на ошибку товарно-транспортной накладной и назвал адрес разгрузки в Нижнем Новгороде.

Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили, что номер телефона лжевладельца вагонных колес зарегистрирован в Московской области.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 «Мошенничество», сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани перед судом предстанет лжеруководитель строительной фирмы, который собрал с клиентов почти 10 млн рублей.