В Казани будут судить лжеруководителя строительной фирмы, собравшего с клиентов почти 10 млн рублей

Житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом по обвинению в хищении у граждан более 9 млн рублей под видом малоэтажного строительства в Татарстане. Сегодня в Ново-Савиновском суде прошло первое заседание.

По версии следствия, в марте 2011 года Евгений Болгов разместил в СМИ рекламу, в которой предлагал услуги строительства малоэтажных жилых, дачных домов от имени одной из строительных фирм.



Руководитель организации был знакомым фигуранта дела, поддался на уговоры мужчины о ведении совместного бизнеса. От имени руководителя фирмы Болгов, используя поддельную договоренность, заключал с гражданами типовые договоры строительного подряда и получал от них предоплату в размере от 15 до 50% от стоимости строительства.

Кроме того, чтобы привлечь клиентов, он предлагал следующие услуги: например, оформление рассрочки основного платежа на срок от 2 до 7 лет либо кредита от организации под выгодный процент. Также для убедительности мужчина нанял двух менеджеров, которые занимались оформлением договоров с клиентами и приемом от них денежных средств, строителей, сметчиков и составителей эскизных проектов, которые выполняли часть работ по договору. Они ничего не знали о преступном умысле.

Позже работы прекратились, а лжеруководитель перестал выходить на связь.

По мнению следствия, с марта по сентябрь 2011 года Болгов похитил у 20 граждан свыше 9,6 млн рублей.

Свою вину мужчина полностью признал, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее сообщалось, что в Вахитовский суд Казани направлено дело 52-летнего Марка Скибинского. Прокуратура Татарстана обвиняет его в мошенничестве с налогами, повлекшем ущерб бюджету свыше 8 млн рублей.