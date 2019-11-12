СМИ: Курбан Бердыев может завершить тренерскую карьеру

Бывший тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев может завершить тренерскую карьеру, сообщает издание «Спорт день за днем».

Сообщается, что 67-летний специалист увлекся идеей развития детско-юношеского футбола в Татарстане, предложенной ему президентом РТ Рустамом Миннихановым. Бердыев не видит возможности совмещения нынешней работы в академии с тренерской деятельностью.

Ранее тренера связывали с командами РПЛ: московскими «Спартаком» и «Динамо», а также клубом «Сочи».

Напомним, Бердыев дважды возглавлял казанский «Рубин», с которым два раза становился чемпионом России по футболу, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.