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СМИ: Курбан Бердыев может завершить тренерскую карьеру

14:36, 12.11.2019 1
СМИ: Курбан Бердыев может завершить тренерскую карьеру
Фото: realnoevremya.ru

Бывший тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев может завершить тренерскую карьеру, сообщает издание «Спорт день за днем».

Сообщается, что 67-летний специалист увлекся идеей развития детско-юношеского футбола в Татарстане, предложенной ему президентом РТ Рустамом Миннихановым. Бердыев не видит возможности совмещения нынешней работы в академии с тренерской деятельностью.

Ранее тренера связывали с командами РПЛ: московскими «Спартаком» и «Динамо», а также клубом «Сочи».

Напомним, Бердыев дважды возглавлял казанский «Рубин», с которым два раза становился чемпионом России по футболу, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

СпортФутбол Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 17:51
    Хорошая новость. Достойный человек.
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