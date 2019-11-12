В Башкирии в бассейне утонула воспитательница детского сада

Фото: СК РФ

В Уфе в бассейне погибла воспитательница детского сада. Женщина была доставлена в коме в реанимацию с признаками утопления. На следующий день она скончалась.

По предварительным данным, 51-летняя воспитательница, выходя из бассейна, получила черепно-мозговую травму. Женщина поскользнулась, ударилась и упала в воду. В воде без сознания она провела от трех до пяти минут, пока ее не обнаружил охранник.

По факту смерти женщины следственный комитет проводит проверку. Осматривается место происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы. Точная причина смерти будет известна после судмедэкспертизы.

Ранее в Челнах прокуратура нашла серьезные нарушения в фитнес-центре, где чуть не утонул ребенок.