В Челнах прокуратура нашла серьезные нарушения в фитнес-центре, где чуть не утонул ребенок

Прокуратура Набережных Челнов провела проверку в фитнес-центре «Сильная арена», где произошел несчастный случай с семилетним ребенком.

Так, установлено, что арендатором фитнес-клуба является ИП Роенко А.Ю. В дальнейшем чаша бассейна была передана в субаренду ООО «Паруса» для организации занятий плаванием.

В ходе проверки в деятельности фитнес-клуба были выявлены нарушения законодательства. Например, двери эвакуационных выходов были заперты на замок, то есть не обеспечивали возможность их свободного открывания изнутри. Архивирование и хранение данных с камер видеонаблюдения составляло менее 30 дней, а это противоречит требованиям антитеррористической защищенности объекта с массовым пребыванием людей.

Кроме того, два инструктора работали в фитнес-клубе неофициально, без заключения трудовых договоров. Одна из работниц — 19-летняя девушка не имела специального образования и при приеме на работу не прошла медицинский осмотр.

По результатам проверки в адрес ИП Роенко А.Ю. и руководителя ООО «Паруса» были внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Также в это же время в отношении юридического лица — ООО «Паруса» прокуратура возбудила административное дело в части нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Постановление с материалами проверки направлено в Госинспекцию труда РТ.

Также правоохранители передали материалы проверки в территориальное подразделение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ для привлечения ООО «Паруса» к административной ответственности в части нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей.

На особом контроле прокуратуры также остается расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

Напомним, инцидент произошел в конце сентября. По предварительным данным, ребенок занимался с инструктором и в какой-то момент погрузился под воду. Спустя полторы минуты инструктор поднял его на поверхность и реанимировал, после чего ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

