Евсеев назвал причину, из-за которой плохо относится к журналистам

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о причинах своего плохого отношения к журналистам.

«Смотря спортивные передачи на разных каналах, иногда улыбаешься. Иногда ваши коллеги начинают заострять внимание на том, на этом. А пришел [Рашид] Рахимов и на раз-два рассказал, как и что. Все правильно: соперники, которые могут играть в постепенную атаку, большими силами пытаются нас вскрыть, и у них образуются зоны, которыми мы стараемся воспользоваться. Но мы не отсиживаемся в обороне. После каждого отбора мы стараемся доставить мяч в атакующую фазу.

Наверное, с неподготовленностью журналистов все и связано. И во второй, и в первой лиге было такое. Может, кто-то из журналистов специально это делал. Мне хочется отвечать на профессиональные вопросы об игре и тактике, а не говорить про то, кто что сделал вчера и что с футболом вообще не связано. Но я понимаю, что это современная жизнь, где интересно больше лайков», — сказал Евсеев в эфире «России 24».