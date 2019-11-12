ВЦИОМ назвал главные страхи россиян

Большинство — 68% — россиян боятся роста социальной несправедливости. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, который был проведен 31 октября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Еще 63% опасаются снижения доходов, 58% — отказа в бесплатной медицинской помощи и роста цен на товары.

Социологи отметили, что в целом россияне стали меньше переживать почти из-за всех проблем, а основной пик тревожных настроений пришелся на весну и лето, пишет РБК.

Ранее опрос показал, что более половины россиян не испытывают страхов, связанных с работой.