Опрос: более половины россиян не испытывают страхов, связанных с работой

68% россиян не испытывают страхов, связанных с работой. Об этом говорится в результатах опроса портала по поиску работы Superjob, проведенного среди 2 тыс. человек.

Еще 7% опрошенных боятся увольнения с работы. Это самая распространенная фобия среди сотрудников. Также 3% респондентов боятся невыплаты зарплаты и нестабильности в компании, 2% — руководства и коллектива организации, пишет ТАСС.

Ранее SuperJob сообщил, что шесть из десяти работодателей России (60%) ищут специалистов в социальных сетях. Согласно исследованию, около 30% работодателей отслеживают активность сотрудников в соцсетях, 56% не следят за интернет-активностью работников, 10% затруднились с ответом.