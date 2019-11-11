Новости общества

00:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Следком засекретил все материалы по делу Ивана Голунова

21:20, 11.11.2019 1
Следком засекретил все материалы по делу Ивана Голунова
Фото: meduza.io

Все материалы уголовного дела о наркотиках, которое было возбуждено против журналиста Ивана Голунова не могут быть представлены.

Об этом заявил следователь в ответ на ходатайство защиты о приобщении материалов к разбирательству. Ранее оказались засекречены только материалы проверки в отношении полицейских.

Иван Голунов заявил, что в связи с волокитой по расследованию дела о его задержании необходимо провести общественное расследование.

«Если следствие не способно установить истину по делу, вероятно, нужно заняться общественным расследованием этой истории с привлечением журналистов и других людей», — сказал он «Интерфаксу».

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин подчеркнул, что в настоящее время все следственные действия с Голуновым прекращены, однако он до сих пор не признан потерпевшим.

Ранее адвокат пожаловался в суд на бездействие следствия по делу его подзащитного.

Напомним, в июне этого года Иван Голунов был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили, и напрямую связывал это со своей профессиональной деятельностью, в частности, с расследованием о рынке ритуальных услуг и ФСБ. Через несколько дней после задержания уголовное дело в отношении Голунова было прекращено.

ОбществоПроисшествияТехнологииМедиа
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 ноя
    правда есть среди людей? А где же она.... вопросы человеческие... секреты про бомбу - не получатся... про фамилии - тоже не получатся.... вертикаль и регламент решений ест и понятен... где правда... если не в суде?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров