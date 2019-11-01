Иван Голунов пришел в суд в бронежилете и в сопровождении сотрудников спецслужб

Журналист Иван Голунов пришел на заседание суда в бронежилете. Сегодня суд рассматривал жалобу адвоката Сергея Бадамшина на бездействие следствия по делу его подзащитного.

Голунова также сопровождали сотрудники спецслужб, пишет «Интерфакс».

Бадамшин ранее попросил суд истребовать у следственной группы материалы проверки действий полицейских во время задержания Голунова. Однако эти материалы уголовного дела находятся под грифом «Секретно», сообщил следователь в Басманном районном суде Москвы.

Как передает «Коммерсант» слова представителя Следственного комитета, проводится расследование «возможного превышения полномочий полицейскими при проведении оперативно-разыскных мероприятий». Сроки окончания следствия он назвать не смог.

«Фактически следователь сегодня сказал, что никаких дел в отношении полицейских не проведено, несмотря на то, что с момента преступления в отношении Ивана Голунова прошло четыре месяца»,— передает издание слова адвоката.

Суд перенесен на 11 ноября, судья истребовал материалы уголовного дела по незаконному превышению и распространению наркотиков, в рамках которого и проводится расследование о превышения полицейскими полномочии.

Напомним, в июне этого года Иван Голунов был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили, и напрямую связывал это со своей профессиональной деятельностью, в частности, с расследованием о рынке ритуальных услуг и ФСБ. Через несколько дней после задержания уголовное дело в отношении Голунова было прекращено.

Позже МВД заявило об увольнении четырех полицейских из-за дела Голунова.

