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«Ак Барс» представил новый шлем Рейдеборна

20:23, 11.11.2019
«Ак Барс» представил новый шлем Рейдеборна
Фото: twitter.com/hcakbars

«Ак Барс» представил дизайн нового игрового шлема голкипера казанцев Адама Рейдеборна.

На шлеме нанесены имена жены и сына хоккеиста, цвета и герб клуба, а также свирепый барс.

Адам Рейдеборн выступает за «Ак Барс» с нынешнего сезона. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 27-летний вратарь провел 17 матчей, в 12 из которых одержал победу. Всего Рейдеборн отражает 91,6% бросков и пропускает в среднем 2,16 за матч.

Отметим, что следующую игру в КХЛ «Ак Барс» проведет завтра в Казани против омского «Авангарда». Начало матча в 19:30 по мск.

СпортХоккей Татарстан
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