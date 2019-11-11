«Ак Барс» представил новый шлем Рейдеборна

«Ак Барс» представил дизайн нового игрового шлема голкипера казанцев Адама Рейдеборна.



На шлеме нанесены имена жены и сына хоккеиста, цвета и герб клуба, а также свирепый барс.

Новый шлем Рейдеборна — 10/10

Ради такой красоты стоило подождать! Имена жены и сына, наши цвета, герб и свирепый барс — идеальное сочетание! pic.twitter.com/fwGTwT45rd — ХК Ак Барс (@hcakbars) November 11, 2019

Адам Рейдеборн выступает за «Ак Барс» с нынешнего сезона. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 27-летний вратарь провел 17 матчей, в 12 из которых одержал победу. Всего Рейдеборн отражает 91,6% бросков и пропускает в среднем 2,16 за матч.

Отметим, что следующую игру в КХЛ «Ак Барс» проведет завтра в Казани против омского «Авангарда». Начало матча в 19:30 по мск.