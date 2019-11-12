Выставка «Рейтинговые частные школы за рубежом» в Казани
21 ноября в Казани состоится выставка рейтинговых зарубежных школ-пансионов. В мероприятии примут участие ведущие учебные заведения Великобритании, США и Канады.
Кому будет интересна выставка
- Родителям детей от 7 лет, которые планируют поступать в одну из топовых школ и нуждаются в подготовке, чтобы повысить шансы на поступление.
- Родителям детей от 11 лет, которые подбирают зарубежную школу для зачисления в 2020—2023 году на программы GCSE, A-Level, IB и US High School Diploma.
Вам стоит прийти, чтобы:
- лично побеседовать с представителями конкретных школ;
- составить шорт-лист учебных заведений, которые отвечают вашим целям и критериям;
- получить консультацию специалистов по подготовке и зачислению и наметить дальнейшие шаги;
- подобрать краткосрочные языковые курсы за границей.
Выставка состоится
21 ноября с 15.00–20.00 в отеле «Мираж», по адресу: ул. Московская, 5.
Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация. Пожалуйста, заполните форму по ссылке.
Организатор
IQ Consultancy — официальный представитель более 200 зарубежных частных школ и языковых центров. Специалисты компании помогают выбрать страну и программу, подготовиться к поступлению и учебе за рубежом, оформить документы и адаптироваться к жизни за границей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым