Новости общества

11:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Выставка «Рейтинговые частные школы за рубежом» в Казани

07:00, 12.11.2019
Выставка «Рейтинговые частные школы за рубежом» в Казани

21 ноября в Казани состоится выставка рейтинговых зарубежных школ-пансионов. В мероприятии примут участие ведущие учебные заведения Великобритании, США и Канады.

Кому будет интересна выставка

  • Родителям детей от 7 лет, которые планируют поступать в одну из топовых школ и нуждаются в подготовке, чтобы повысить шансы на поступление.
  • Родителям детей от 11 лет, которые подбирают зарубежную школу для зачисления в 2020—2023 году на программы GCSE, A-Level, IB и US High School Diploma.

Вам стоит прийти, чтобы:

  • лично побеседовать с представителями конкретных школ;
  • составить шорт-лист учебных заведений, которые отвечают вашим целям и критериям;
  • получить консультацию специалистов по подготовке и зачислению и наметить дальнейшие шаги;
  • подобрать краткосрочные языковые курсы за границей.

Выставка состоится

21 ноября с 15.00–20.00 в отеле «Мираж», по адресу: ул. Московская, 5.

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация. Пожалуйста, заполните форму по ссылке.

Организатор

IQ Consultancy — официальный представитель более 200 зарубежных частных школ и языковых центров. Специалисты компании помогают выбрать страну и программу, подготовиться к поступлению и учебе за рубежом, оформить документы и адаптироваться к жизни за границей.

Партнерский материал
ОбществоОбразование Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров