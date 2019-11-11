Алексей Бадюков: «У Сошникова очень хороший потенциал, и он растет на уровне сборной»

Эксперт сайта КХЛ Алексей Бадюков в интервью «Реальному времени» рассказал о перспективах нападающего «Салавата Юлаева» Никиты Сошникова в сборной России.

«Команда у дебютанта Кудашова молодая, и мало кто из специалистов рассчитывал, что она практически «с листа» будет играть первым номером и это будет получаться. Прежде всего надо отметить, что не удалось держать на протяжении всей встречи тот уровень и тот темп, который хотелось бы видеть от команды. Мы увидели, что в третьих периодах и с финнами, и со шведами наши хоккеисты начинали допускать ошибки, как только на них наседали.



Что касается конкретно Сошникова, то да, есть очень хороший потенциал, он виден еще по выступлениям за клуб. У него резкие быстрые руки и хороший бросок. Очень мобильный, и на этом уровне он растет. Я думаю, что он будет в сборную постоянно привлекаться», — сказал «Реальному времени» Бадюков.

