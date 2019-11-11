Туктамышева не намерена завершать карьеру до Олимпийских игр 2022 года

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Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что намерена выступать вплоть до Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«Выступать тяжелее не стало, просто физически делать много сложных элементов стало труднее. Даже включение двух тройных акселей в программу проходило достаточно трудно и психологически, и физически, потому что это два серьезных прыжка. И собирать сложные каскады или комбинации с ойлером во второй половине — это тоже не так просто.

Поэтому я, конечно, помню себя сама в 14 лет, когда я выигрывала свои юношеские и взрослые Гран-при. Я откатывала произвольную программу, и мне это ничего не стоило. То есть я потом могла ее еще раз выйти и сделать. Сейчас же я скажу «Нет, вы что! Мне нужен отдых!» (Смеется.)

Не обидно, когда говорят на тему моего возраста, так как я проходила все это сама. У меня были свои сезоны. Нет, наоборот, это прикольно, что я сейчас самая старшая одиночница в мире. Это дает какую-то своеобразность, меня это прикалывает. А про возраст… Всегда будут что-то говорить. Будь ты любого возраста, любой внешности, всегда будут что-то говорить. Надо к этому относиться проще.

Что касается ориентиров в фигурном катании, то даже не знаю… Пока я чувствую в себе силы, я буду бороться, кататься. Конкретного ориентира нет, но сейчас это, наверное, Олимпийские игры. Конечно, хотелось бы завоевать медаль на Олимпийских играх. До Олимпийских игр в Пекине я, безусловно, буду выступать, а после будем смотреть. На будущее я вообще никогда не загадываю», — цитирует Туктамышеву ТАСС.

Отметим, что ранее Туктамышева не смогла отобраться на Олимпиаду в 2014 и 2018 годах.