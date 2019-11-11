Глава судейства РФС Егоров признал ошибочным удаление игрока «Рубина» Зуева

Фото: Спорт-Экспресс

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров назвал ошибочным удаление полузащитника «Рубина» Александра Зуева в первом тайме матча 16-го тура РПЛ с «Динамо».

«Удаление Александра Зуева ошибочно. Вторую желтую карточку показывать не надо было, но арбитр не видел, что у него происходило за спиной, и показывал предупреждение по мнению ассистента, а он не полностью видел картинку. Ассистент решил, что Зуев нарушил на Рыкове, но на видео видно, что Владимир сам подставил ногу», — передает слова Егорова Sport24.

Напомним, полузащитник «Рубина» Александр Зуев был удален в первом тайме матча против «Динамо» за второе предупреждение после фола на защитнике москвичей Владимире Рыкове. Подробности в материале «Реального времени».