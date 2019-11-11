Артем Лукоянов: «Хочу приносить пользу «Ак Барсу», а не просто отбывать номер»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал свое возвращение на лед после длительного восстановления от травмы.

— Как вам тренируется в обновленном составе?

— По ходу работы узнаем друг друга, играем вместе, поэтому особо новых для нас игроков нет. Добавились игроки, а так все то же самое. Сейчас после перерыва сразу же сильный соперник, хорошая проверка для нас.

— Что скажете об «Авангарде»?

— Сильный соперник, топ-клуб. Они идут позади нас, игра будет за четыре очка. У них хороший тренер и состав, играли в финале в том сезоне. Мы им проиграли в плей-офф, поэтому хочется обыграть их.

— Есть какие-то особые указания перед этим матчем?

— Особых нет, перед каждой игрой говорят, что нужно выиграть. Настраиваемся, конечно, знаем, что сильный соперник. Но остальное дело за нами.

— Как чувствуете себя после травмы?

— Уже все, в принципе восстановился. Сейчас набираю форму на льду, вкатываюсь в игровой ритм. Провел вторую тренировку с командой, тренеры дают время, эмоции только положительные. Соскучился уже и с приятными мыслями выхожу на лед.

— Можете уточнить характер травмы?

— У меня было повреждение связки колена. Нужно было восстановиться, чтобы потом оно не тревожило. На это надо больше времени. В первое время вообще ничего не делал. Сейчас уже все прошло, необходимо сейчас набрать форму, чтобы выйти на лед и не просто отбывать номер, а приносить пользу.

— У вас репутация железного человека, вы очень мало пропускаете матчей. Как вообще пережили период восстановления?

— Только белых полос в жизни не бывает. Нужно в лицо смотреть сложностям. Конечно, было непривычно столько времени отдыхать. Это выбило из сезонного ритма, поэтому сейчас и в эмоциональном плане надо подойти правильно к работе. Я соскучился по хоккею, и, надеюсь, это поможет мне вернуть ту форму, в которой находился, чтобы выходить и играть, — цитирует слова Лукоянова корреспондент «Реального времени».

Отметим, что Лукоянов не выходил на лед с 11 октября, после поражения «Ак Барса» от ЦСКА (2:5).