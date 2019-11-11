В Казани сгорела котельная общежития

Фото: МЧС по РТ (архив)

Сегодня утром в Казани загорелась котельная в здании общежития на улице Девятаева, 1. Из здания успели эвакуироваться 13 человек, никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РТ, котельная располагалась в пристрое к зданию общежития. Общая площадь возгорания составила 60 кв. м. Еще до прибытия пожарных служб из здания эвакуировались 13 человек. Пострадавших нет.

Ранее в котельной КФУ в Казани отработали навыки по ликвидации утечки газа.